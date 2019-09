TMW RADIO - Montefusco: "Napoli, cresce l'autostima. Fenomeno Mertens"

L'ex mister Vincenzo Montefusco ha detto la sua sull'esordio del Napoli in Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sulla partita di ieri

"Abbiamo un allenatore che se ne intende in Europa. Il 4-4-2 è un modulo vecchio, ma poi parlano i risultati. Dipende tutto dall'interpretazione dei giocatori. Ieri si è sacrificato molto Insigne. Tutto merito dell'allenatore. Comunque il Napoli o sceglie un'identità precisa, o continua con questa mentalità in Europa. Ieri luci e ombra. Ottima partita, ottimo risultato, nonostante qualcuno pensasse potessimo finire alle corde. Ancelotti ha messo in campo una squadra coperta. Pensavo che Lozano non lo mettesse, e invece...".

Su Lozano

"Non può diventare un secondo Mertens. Con un ruolo simile, può andare in difficoltà, come visto ieri. Come ruolo è un esterno che va ad accentrarsi, pericoloso per la sua rapidità. Mertens è un fenomeno, non può diventare come lui".

Sugli obiettivi stagionali del Napoli

"Aumenta l'autostima per lottare per la vittoria dello scudetto. Non si deve mollare la Champions, ha la rosa per farlo".