TMW RADIO - Montero: "Juve, Bentancur può diventare un fenomeno"

Paolo Montero, neo tecnico della Sambenedettese, è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei maggiori temi di giornata.

Sulla sua nuova avventura

"Mi aspetto le stesse cose da giocatore, sono fiducioso, mi piace fare la gavetta. Ho avuto questa opportunità, pensavo di tornare in Italia e ho accettato subito. E' una grande sfida, mi piacciono le sfide. Torno a casa, grazie al ds Fusco. La scelta della società mi è piaciuta, stanno scommettendo su di me. Ho imparato che il lavoro paga".

Su Juventus, Inter e De Ligt

"Sarà una sfida speciale, visto che c'è Conte all'Inter. Antonio è un allenatore importante, che ha vinto alla Juve e al Chelsea. Sa trasmettere la sua volontà. Ha mandato dei messaggi chiari alla dirigenza, perché vuole dei giocatori per fare la differenza. De Ligt ha tutto per essere uno dei migliori difensori nella storia del calcio. E' giovane ma è già un veterano. Chi vedo meglio vicino a lui? Difficile togliere un capitano come Chiellini ora".

Sulle difese della Serie A

"Il reparto meglio assortito? Con Godin all'Inter è difficile scegliere. Posso dire che è bello che i campioni veri stiano tornando in Italia".

Su Bentancur

"Il calcio argentino è molto competitivo. Già a 18 anni ha indossato la maglia del Boca, che non è poca cosa. Ha tutte le qualità, è un centrocampista moderno, molto simile a Kakà. Ora sta tutto nelle sue mani. Sta a lui fare il 'clic' per diventare un fuoriclasse. Potrà diventare un fuoriclasse".

Su Higuain

"Gli dare un'altra chance. Dovranno vincere la Champions per forza, Higuain in un anno così lungo è importante averlo per ambire a certi obiettivi".

Sull'Atalanta

"Percassi mi ha comprato quando avevo 18 anni. Sono contento che l'Atalanta sia tornata ad essere grande".