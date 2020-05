tmwradio Moratti: "Inter, uniti con Mourinho per l'obiettivo Champions. Simoni grande uomo"

Il presidente del Triplete Massimo Moratti è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di questo anniversario specialee non solo.

Che ricordi ha di quel periodo?

"Paolillo e Branca lavorarono con molta umiltà, cercando di arrivare all'obiettivo con un atteggiamento che stimo. Per tanti anni hanno avuto soddisfazioni. Branca è stato fondamentale".

Quanti messaggi ricevette all'epoca per prendere Sneijder?

"Mourinho ha esagerato quando abbiamo preso Quaresma, altrimenti non mi chiamò mai per un giocatore. Branca seguiva sempre giocatori di altissimo livello come Sneijder. E riuscimmo a portarlo a casa".

Un pensiero su Gigi Simoni:

"Il mio pensiero è affettuoso nei confronti della famiglia, che ha passato un periodo difficilissimo. Ha avuto una tempra incredibile nel resistere tanto. Mi dispiace tantissimo. Ha vinto una coppa importante e avrebbe vinto anche un campionato se non ci fosse stato quell'episodio. Lo ricordo con tanto affetto".

Cosa ha provato all'addio di Mourinho?

"Si era capito che andasse via ma puntavo a vincere la Champions e non ho voluto rompere l'incantesimo di quel momento. Abbiamo puntato sul momento ed è andata bene. Era normale che desiderasse vedere di vincere anche in Spagna".