Marco Nappi, ex calciatore e tecnico, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, della sua esperienza in Cina e non solo.

E' fiducioso dopo le parole di Gravina?

"Bisogna stare attenti. La mia opinione è quella di chiudere tutto. Oltre agli interessi economici, c'è soprattutto la salute, non solo dei giocatori ma di tutti quelli che gravitano nel mondo calcio. Ci sono ancora tanti, troppi ostacoli, per far ricominciare il campionato. Non è la solita influenza, è un virus che ha portato alla morte di tante persone, anche giovani che stavano bene. Prima dobbiamo tutelare la salute di tutti, e poi si potrà pensare di riprendere a giocare".

Come è stata la sua esperienza in Cina?

"Ho vissuto una bellissima esperienza. Dopo aver vinto lo scudetto con la Berretti del Livorno, mi hanno mandato via. Mi sono tolto delle soddisfazioni e spero di tornare presto. Ho trovato la meritocrazia, cosa che non ho trovato qui. Sono stato premiato come tecnico del 2019, ho centrato un obiettivo importante. Mi hanno premiato e questo mi dà entusiasmo".

A che punto è la crescita del movimento in Cina?

"Il loro livello e fisico e tecnico è buono. Peccano sul piano tattico. Sono molto veloci e bravi, anche fisicamente, ma sono molto disordinati in campo".

Cosa sta accadendo in Cina per colpa del Coronavirus?

"I miei giocatori sono rimasti 55 giorni in casa e ora stanno tornando alla normalità. Pechino è ancora una città blindata. Hanno paura che l'epidemia possa tornare ancora. Si gira con la mascherina, ma anche prima del virus era così. Hanno ricominciato ad allenarsi, almeno da 15 giorni".

Perché non riprendere gli allenamenti anche qui?

"In Cina non ci sono neanche più contagi in alcune zone. Si deve arrivare anche qui in Italia a questa situazione".

Tra Icardi e Milik, chi dovrebbe scegliere la Juventus?

"Icardi è anarchico, Sarri ha bisogno di un giocatore che lo aiuti tatticamente. Milik è migliore da questo punto di vista".