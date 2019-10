TMW RADIO - Nela: "Atalanta, se va fuori dalla Champions farà paura"

Per parlare del turno di Serie A appena conclusosi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Sebino Nela.

Sul Napoli

"Il pareggio più sanguinoso è quello del Napoli. Sono gare che non si possono sbagliare se si vuole fare qualcosa di grande".

Sull'Inter

"E' una squadra costruita bene. Non so che comunicazione sia questa di Conte. Se si alzasse anche la qualità del gioco, non sarebbe male. Ancora ne manca un po'".

Sull'Atalanta

"Nessuno si sarebbe aspettato a questo punto di vederla così in alto Se non passa il girone di Champions e rimane fuori magari anche dall'Europa League, e più di qualche squadra deve cominciare ad avere paura di questa Atalanta".

Sugli arbitraggi

"Nonostante il Var, si va avanti ancora ad interpretazione. Questo non è possibile. Allora lasciate liberi gli arbitri e si fa come prima. E il Var si deve usare solo per il fuorigioco o per qualcosa che non vede l'arbitro".

Sulla tragedia di Paparelli e su quanto è cambiato

"Un episodio gravissimo, per molto tempo è stato un episodio. Oggi si sono organizzati i gruppi ultrà, quando vanno fuori si coalizzano le tifoserie. Nonostante gli sforzi, c'è poco da fare. Non si possono mobilitare sempre centinaia di uomini per vigilare. Abbiamo pianto troppi morti nel mondo del calcio. Per me è cambiato poco o niente. Addirittura episodi anche durante le amichevoli estive. E' una follia. Bisognerebbe conoscere meglio il mondo ultrà e capire".