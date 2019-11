TMW RADIO - Nela: "CR7 si dia una calmata, doveva essere multato"

L'ex calciatore Sebino Nela ha parlato dei temi più attuali del calcio italiano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sul caso CR7

"Sarri deve fare il suo mestiere. Se dopo un'ora Ronaldo è stato inguardabile, un allenatore lo deve sostituire. Altri discorsi legati a numeri economici non reggono. CR7 deve darsi una calmata. Se c'è un regolamento interno, stilato a inizio anno di comune accordo, che prevede multa in caso di comportamenti simili, Ronaldo avrebbe dovuto essere multato. La Juventus ne sarebbe uscita molto bene come società".

Sulla Juventus

"Non si vede ancora il gioco di Sarri? I giocatori sono poco abituati, cambiare dopo anni di punto in bianco è difficile. Devi palleggiare, andare in verticale, non c'è ancora abitudine a certi meccanismi".

Sul Napoli

"A fine anno vince solo una. A inizio stagione un presidente dovrebbe fissare degli obiettivi. Si potrebbe mettere in discussione solo se è molto indietro rispetto all'obiettivo. Se questa squadra era fatta per vincere il campionato, allora si può discutere il cambio allenatore. Probabilmente ad oggi questa squadra doveva avere dei punti in più. Serve un po' più di qualità. La fortuna di un tecnico sono i giocatori, perché sono loro che determinano tutto".