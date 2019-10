TMW RADIO - Nela: "Episodi incredibili, a cosa serve la Var?"

Per parlare del turno infrasettimanale di A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Sebino Nela.

Sul turno di A che si sta chiudendo

"Vedo competizione fino alla fine, non ci sono squadre in fuga. Vedo una lotta a due Juve-Inter. Poi è tutto aperto anche per la Champions. Mi aspettavo qualcosa di più dal Napoli, nonostante quello che è successo con l'Atalanta. O il Napoli si riprende, o è fuori dai giochi per il titolo. Ma non voglio ancora escluderlo. L'Atalanta la conosciamo, mi aspetto che vinca a Torino con la Juventus. Ormai non deve più sorprendere nessuno".

Sull'episodio Kjaer-Llorente e quello di Fazio a Udine

"Se un difensore non guarda la palla ma si preoccupa solo dell'avversario, è sempre rigore. Il lavoro del difensore è un'altro. Non era la posizione corretta che doveva prendere Kjaer. Cosa ci sta a fare questa Var? Nicchi parla quando non deve parlare ma quando deve farlo non c'è. L'espulsione di Fazio poi? E il Var conferma? Arbitrare è difficilissimo, ma se hai la tecnologia, perché non la usi? Se anche il Var va ad interpretazione, allora torniamo come prima e lasciamo la valutazione all'arbitro e questo entra solo nei casi più gravi. E si devono sentire le discussioni tra arbitro e Var. Servirebbero degli ex giocatori nello staff del Var. In Italia comunque ci sono molti simulatori e questo peggiora gli arbitraggi. Così non si aiutano gli arbitri. Per farlo i calciatori dovrebbero essere più professionali".

Su Zaniolo

"Sa fare più cose, è un giocatore completo. Può giocare in mezzo al campo, sulla fascia, può giocare nei campionati stranieri. Tutte queste critiche su questo giovane non le capisco".

Sulla Roma

"La squadra sa che è in difficoltà per gli infortuni, e si sta compattando. Fonseca ha fatto di necessità virtù. Sono tre partite che Florenzi rimane fuori, attenzione a questo. Pastore si è ritrovato? La società avrà chiesto al tecnico di ritrovarlo. E lo sta facendo. Ha cercato più compattezza e la squadra si è resa conto del momento di difficoltà. Sta dando dimostrazione di avere più personalità e di essere più tosta":