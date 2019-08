A Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex difensore Sebino Nela ha detto la sua sui temi di giornata.

Sull'arrivo di Lukaku all'Inter

"E' una vittoria di Marotta? Voglio capire ora cosa farà la Juve, se era davvero interessata a Lukaku e capire cosa vuole fare con Higuain. Lukaku è un centravanti di livello internazionale. Sappiamo quanto piaccia la fisicità a mister Conte, che ha sempre voluto lui. Nessuno lo fa passare per un fenomeno, ma certamente sarà funzionale nell'Inter. Di sicuro ora si penserà a Dzeko".

Sul mercato di Inter e Juve

"Non credo a uno scambio Dybala-Icardi. Non penso che la Juventus abbia puntato l'attaccante dell'Inter. Sarri ha fatto una grande apertura nei confronti di Dybala. Tenerlo non sarà un peso di sicuro".