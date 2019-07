TMW RADIO - Nela: "Higuain, vai alla Roma per rilanciarti"

L'ex giocatore Sebino Nela, è intervenuto su TMW RADIO, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione di Gonzalo Higuain e l'offerta della Roma: "Higuain ha un caratteraccio, lo vedrei bene alla Roma soltanto con il giusto atteggiamento. In giallorosso potrebbe rilanciarsi, non la deve prendere come una svalutazione. Secondo me poi potrebbe fare bene anche alla Juventus qualora dovesse restare".