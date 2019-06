TMW RADIO - Nela: "Icardi-Roma impossibile. Giampaolo tecnico capace"

L'ex giocatore Sebino Nela è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla cessione della Fiorentina.

"Firenze deve ringraziare un imprenditore di livello che ha messo e ci ha perso probabilmente anche soldi. Non c'era più feeling tra il popolo viola e la presidenza. Adesso vediamo con il nuovo proprietario Commisso che intenzioni ha. È troppo presto per fare commenti".

Sul Milan.

"Mi piace la politica di Maldini, i giocatori dell’ultima generazione sono molto preparati: conoscono bene il calco e gli spogliatoi. Oltre a Boban ho letto di una possibile entrata nel Milan anche di Carbone e Ganz. Giampaolo è un tecnico molto capace, ha fatto vedere qualcosa in più di molti altri. Non dobbiamo pensare che possano allenare solo i Klopp o i Guardiola. Praet uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato".

La Roma su Icardi?

"L'attaccante argentino vale 60 milioni. Perché Icardi dovrebbe lasciare l'Inter per andare alla Roma, una squadra che in questo momento non è appetibile? È un'operazione che non esiste".

Fonseca?

"Anche Lucescu ha vinto in Ucraina. Non mi sembra che l'abbiamo mai chiamato il Barcellona, il Real Madrid o il Psg. Visto il momento attuale nella capitale avrei preferito un allenatore italiano, perché ha conoscenze dell'ambiente. Sarà anche bravo, ma si rischia di bruciarlo".