TMW RADIO - Nela: "Juve, De Ligt timido. Deve sbloccarsi"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare delle italiane in Champions, è intervenuto l'ex calciatore Sebino Nela.

Sulla Juventus

"Ci può stare il rammarico, a Madrid non si butta mai via un pari. I gol? Le palle inattive sono diventate fondamentali. Ci vuole più attenzione. Contro certi uomini, la marcatura può solo essere a uomo. Darei i rigori contro a tutti i difensori che non guardano la palla nei calci da fermo e pensano a chi marcare, aggrappandosi in ogni modo".

Su De Ligt

"E' molto bravo, giovane, che ha già una buona esperienza. Non ha ancora preso possesso del territorio. E' ancora un po' timido, si deve sbloccare".

Sull'Atalanta

"E' stata sorpresa dalla rapidità degli avversari. Molto male, ma c'è tempo per recuperare. Segnali negativi dalla difesa? Non credo. Certo che l'aspetto mentale ha influito. Capitano le pagine nere. E' una partita da dimenticare subito".