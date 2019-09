TMW RADIO - Nela: "La Roma ha ampi margini di crescita"

Sebino Nela è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul derby pareggiato 1 a 1 tra Lazio e Roma: "Il palo è un tiro sbagliato, quindi i quattro legni colpiti dalla Lazio non sono gol. La Lazio in questo momento è più squadra, anche in virtù della passata stagione: la Roma è ancora un cantiere aperto. I giallorossi hanno ancora margini miglioramento, i biancocelesti invece sono questi. La squadra di Inzaghi è stata certamente sfortunata per i legni colpiti".

Mlhitaryan?

"È un giocatore che mi piaceva, adesso non so come sta. Non so se è stato preso per fare il titolare o per fare numero. Se lo ipotizziamo titolare, quanti trequartisti restano fuori? Con l'arrivo dell'armeno molti sono costretti alla panchina. L'importante era completare la rosa, poi questo fantasista ha doti qualitative superiori alla media".

Juventus-Napoli, la valutazione di De Ligt?

"Paga il fatto che ha conosciuto da poco Sarri e questo campionato. Io dissi che insieme a lui avrebbe dovuto giocare Chiellini: lui è troppo importante per questa Juventus. L'olandese ha strameritato di stare alla Juventus, quindi bisogna dargli il tempo per ambientarsi. Ho fiducia in lui, è un grande giocatore".

La Juventus?

"Non sono convinto che abbia già vinto il campionato, l'Inter potrà dire la sua. Se la vera partita è stata nei primi 45 minuti, dobbiamo dire che la Juventus è davvero molto forte. Per il Napoli subire sette gol in due partita mi sembra troppo, ma tutte le squadre hanno qualche problemino in questa fase iniziale del campionato. Tra un mese potremo dare giudizi".

Il Napoli?

"Se schiera Lozano dovrà forse cambiare qualcosa a livello tattico: durante le partite cambia molto i moduli e il messicano è difficile da lasciare fuori".

I sette gol incassati dal Napoli?

"Forse può essere una casualità, o che il centrocampo non aiuta molto nella fase difensiva. È strano vedere Koulibaly buttare palloni: deve ottimizzare la sua condizione fisica. Sulla coppia con Manolas non ho dubbi: sono ottimi difensori e miglioreranno la sintonia".