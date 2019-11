TMW RADIO - Nela: "Milan alla deriva, non escludo un nuovo cambio"

Per parlare del turno di campionato è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Sebino Nela.

Sul Milan

"Il cambio in panchina si fa per avere una svolta e se questa non arriva si potrebbe pensare a un nuovo cambio. La situazione del Milan è alla deriva, la Lazio ha avuto vita troppo semplice".

Sulle romane

"Attenzione al Cagliari, anche con l'Atalanta dicevano molti che non sarebbe arrivata in alto e invece...potrebbe essere la sorpresa. La Lazio ha buttato via negli ultimi anni una qualificazione Champions ma ora sta facendo bene. La Roma sta facendo meglio, perché la squadra si è ricompattata in un grave momento di difficoltà. Mancano tanti giocatori per infortunio, l'undici c'è perché ha comunque un rosa tale che glielo permette. Stanno arrivando i risultati grazie alla ritrovata compattezza".

Su Roma-Napoli

"Non credo sia la fine del ciclo Ancelotti. Ad inizio stagione avevamo la certezza del Napoli e del suo allenatore, visti i tanti cambi in panchina tra le grandi. Benino nel primo tempo, coi sono giocatori di qualità soprattutto davanti, ma mancando Allan hanno avuto una difficoltà enorme. Non sono riusciti a recuperare palla e ripartire. Fa impressione il numero di gol subiti. Koulibaly e Manolas era considerata la miglior coppia centrale, ma hanno sbagliato molto. E poi ci sono altri giocatori non pervenuti. Ancelotti dice che non condivide il ritiro? Va contro il presidente, non è un bel segnale".

Sul caso Balotelli

"Non ha partecipato tutta la tifoseria. Il campionato è pieno di giocatori di colore. Lui è stato sempre preso di mira per tanti aspetti. Il calcio sta cambiando, la tecnologia può aiutare le forze dell'ordine: se si riescono ad individuare, bisogna prendere delle decisioni importanti".