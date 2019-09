TMW RADIO - Nela: "Non è ancora la Juventus di Sarri"

L'ex calciatore Sebino Nela ha detto la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sulla giornata di campionato

"Non è ancora la Juventus di Sarri e neanche l'Inter di Conte. Così come non è il Milan di Giampaolo e la Roma di Fonseca. Piano piano miglioreranno tutte. È ancora preso per dare giudizi".

Sulle romane

"La Lazio? Tra giocatori ed allenatore sono rimasti deluso dal ko di Ferrara. Ci si aspettava di più per come si era messa. Roma bene, molti errori del Sassuolo ma in 30' partita finita. Bene i nuovi in campo. Ora servirà affinare il gioco. Si andrà solo a migliorare".

Sul Milan

"Voglio aspettare, confido in Giampaolo. Se ti vengono a mancare anche i giocatori con più qualità, ne risente la squadra. Non è una squadra che ha eccellenze straordinarie. Intanto ieri tre punti pesanti in trasferta e classifica discreta".

Sul Torino

"Il Toro nelle ultime giornate dello scorso anno aveva un ottimo calendario e ha buttato al vento la qualificazione Champions. Rimane una squdara solida che conosce la fase difensiva. Se l'attacco dà il suo contributo, può lottare per le zone alte di classifica".