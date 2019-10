TMW RADIO - Nicolini: "Samp, servono punti: il bel gioco può aspettare"

Nel corso di Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, Enrico Nicolini ha commentato i temi principali della giornata sportiva, con particolare attenzione alla Sampdoria. Questa la sua analisi:

Su Ranieri: "Ci ho parlato qualche giorno fa, gli ho detto che questa squadra non può stare così in basso in classifica. Se vengono recuperati a pieno giocatori come Murillo, Gabbiadini e Rigoni già guadagni tanto. La rosa va rimessa in piedi sul piano mentale, anche con modi molto diretti."

Sul mercato: "C'è una corrrelazione chiara con ciò che è successo al Milan: non sono arrivati giocatori idonei al tipo di calcio che volevano i tecnici. Una volta che però si è accertata la diversità degli ingredienti a disposizione, bisogna però avere le capacità per fare qualcosa di diverso. Ci sono state delle ovvie problematiche, che vanno risolte al più presto".

Sul modulo: "E' una squadra predisposta al 3-5-2, si può tentare anche il 4-3-3 con Gabbiadini adattato sulla fascia. Bisogna resettare tutto, il problema non è tanto tattico quanto mentale: non si deve pensare più a fare calcio propositivo, ora conta far punti, in qualsiasi modo posssibile. Il bel gioco può aspettare, oggi serve concretezza e Ranieri in queste situazioni è perfetto".

Sul Napoli: "Un ambiente che non si accontenta più può incidere negativamente sulla squadra mettendo pressione. Quest'anno l'Inter è un'avversaria molto più credibile e ci sono diversi giocatori che non stanno rendendo. E' un Napoli che in questo momento ha la "coperta corta". La situazione non è idilliaca, non tira aria buona".

Sul Bologna: "Non è facile gestire una squadra in questa situazione. Questo problema, però, ha reso più coeso il gruppo, facendo remare tutti dalla stessa parte. A tratti, oltretutto, si intravede anche un gioco divertente e spumeggiante".

Sulla Juventus: "Non sempre ha fatto bene, ma quando contava giocare ha dominato. I bianconeri sono i più forti, per batterli serve un miracolo".