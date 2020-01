TMW RADIO - Novellino: "Ibra ancora decisivo. Lazio, bravo Inzaghi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Walter Novellino è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Sul mercato

"Sposterà tutto Ibrahimovic, ha ancora grande voglia e carattere. Fisicamente è a posto, sposterà parecchi equilibri al Milan. La Juve riesce a prendere ragazzi interessanti come Kulusevski, che ha grande qualità. E' un giocatore che gli serve per le sue caratteristiche. All'Inter se dovesse arrivare Vidal, sposterebbe molto. Se fossi nel Genoa interverrei, perché serve qualcosa. L'Atalanta invece non ha bisogno di innesti".

Su Ibrahimovic

"E' un aiuto per tutti i ragazzi, sia dentro che fuori dal campo. Ha carisma, davvero può spostare tanto nel Milan. Farà ancora la differenza. Molti sono scettici sull'età, ma è integro e ha voglia di giocare".

Su Eriksen

"E' un giocatore molto bravo, mi piace più Vidal però perché già conosce Conte. Eriksen è straordinario ma non so se il Tottenham può lasciarlo andare via subito. Serve però uno come Vidal lì al centro".

Su Roma e Lazio

"Florenzi va recuperato, mi sembra un po' bistrattato da tutti. Non fa mai polemiche, anzi, ha incitato la squadra, sempre. Va recuperato, è un Nazionale ed è importante. La Lazio può pagare qualcosa sotto l'aspetto della tenuta. Sono molto bravi, Inzaghi è diventato un grande allenatore, è cresciuto con me alla Sampdoria e sono contento per lui. Mi piace anche la Roma come gioca, può far bene".

Sulla Sampdoria di Ranieri

"Noi vecchietti siamo bravi (ride, ndr). Claudio sta facendo bene, con fatica è vero, ma spero che il mercato di gennaio possa aiutare la squadra, che ha bisogno di alcuni elementi in certi reparti. Mancano giocatori di qualità e poi credo che Ranieri ha l'esperienza per far bene".

Sul Napoli

"Non credo fosse solo un problema di calciatori. Ha tanta qualità, lì è proprio una questione di testa. Serve cambiare atteggiamento. Devono mettersi in testa che qualcosa deve cambiare, ma sono convinto che la squadra abbia grandi valori. La società fa la sua parte. I giocatori devono fare i giocatori e la società la società. La cosa più importante è ritrovare serenità. Ci vorrebbe un play basso importante".