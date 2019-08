TMW RADIO - Novellino: "Inter, manca ancora un centrocampista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Walter Novellino è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole.

Sull'Inter.

"In questo momento l'Inter è la squadra maggiormente pronta. Dal 3-5-2 è più semplice dare un'impronta di gioco: in questi mesi è la squadra che sta meglio in campo. Con Dzeko e Lukaku diventerà una squadra che darà molto fastidio alla Juventus. Forse manca qualcosa a centrocampo".

Il Milan?

"Sono molto curioso di vedere la squadra rossonera di Giampaolo. Sono intrigato dal suo lavoro".

Balotelli?

"Nella vita si cerca sempre di aiutare a migliorare una persona, sperando che lui cambi. Non si discute la qualità del giocatore ma del carattere. Una seconda occasione si dà a tutti".