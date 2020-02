TMW RADIO - Novellino: "Torino, Moreno Longo merita questa sfida"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A dire la sua sul momento delicato in casa Torino è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, un ex giocatore e tecnico granata come Walter Novellino.

Cosa pensa di Moreno Longo?

"Se lo merita, è un ragazzo del Filadelfia, ha giocato con quella maglia. Moreno può fare molto bene. E' una bella sfida, è molto bravo poi come tecnico, è umile. Sono convinto che le difficoltà ci sono ma sarà aiutato dai dirigenti. E poi ci sarà capitan Belotti che lo aiuterà ad inserirsi. Il Toro ha passato un periodo particolare, che ci sta. Per me è la scelta giusta".

Come si spiega il cambio in panchina?

"Mazzarri è un allenatore che sta in campo con la testa. Alcuni giocatori non si sono ripetuti nelle prestazioni. C'è stato qualcosa che non è andato. ma fa parte del mestiere di un allenatore che ci siano stagioni storte. Poi è mancata la qualità del gioco e questo ha inciso. Il Torino ha avuto difficoltà ad esprimersi a certi livelli".

Da dove ripartire?

"Serve ripartire dal senso di appartenenza, fa bene Moreno. Quando c'è un esonero, la colpa è un po' di tutti. Arriva un ragazzo che ha fatto bene nelle giovanili e nelle altre esperienze che ha avuto. I tifosi hanno il diritto di vedere gli allenamenti. Spero che Moreno li tenga più aperti possibili, perché fa bene avere vicino i tifosi".