TMW RADIO - Novellino: "Toro, occhio al Debrecen. Inter squadra inquadrata"

Il tecnico Walter Novellino a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Torino e non solo. Ecco le sue parole:

Sull'esordio in EL

"La qualità c'è, la condizione fisica non è ancora ottimale ma è nettamente superiore il Torino. Sarà una partita importante e credo che possa passare. Non dovrebbe avere difficoltà. Non cambierà modulo Mazzarri, ha delle certezze ormai. L'importante, come ha detto il tecnico, sarà non prendere gol. Avendo tre giocatori importanti davanti, potrebbe fare un 3-4-3 invece che un 4-3-3. Sarà difficile ma onestamente sono sicuro che la qualità uscirà fuori. Zaza? Lo scorso anno aveva fatto un pò di fatica. Quest'anno vogliono dargli fiducia e Mazzarri può aiutarlo molto. Provare due punte e un trequartista? Lo ha già fatto e pure bene. Dipende da come sta Zaza. Sono convinto che il centrocampo è forte, così come la difesa. E così si può sostenere questo modulo".

Su Juve-Inter della ICC

"L'Inter è già inquadrata come squadra. Ha una difesa ben protetta, un buon centrocampo. La Juve deve ancora imparare i movimenti di Sarri. All'Inter mancano ancora le punte, per far diventare importante il gioco di Conte. La Juve ha la qualità dei suoi singoli".