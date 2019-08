© foto di Federico De Luca

Lulù Oliveira, grande ex di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto nel Maracanà di TMW Radio per commentare l'avvio del campionato di Serie A. Ecco le sue parole:

Firenze sogna con l'arrivo di Ribery.

"C'era già tanto entusiasmo con l'arrivo della nuova società, la Fiorentina devo dire lo ha ripagato facendo un grandissimo sforzo per regalare al campionato italiano un grande protagonista".

Punteresti ancora su Simeone?

"Ha fatto bene il primo anno, ma dopo il ragazzo è sparito. Era un altro giocatore, speriamo di rivederlo ai fasti di una volta. Sicuramente una punta centrale servirebbe a questa squadra".

Il Napoli può lottare per il titolo?

"Da diversi anni che lo fa ormai, è una squadra matura. Ricordo proprio a Firenze quando svanì lo scudetto proprio al Franchi. Anche domani non sarà semplice, ma il Napoli è forte, anche più dell'Inter. Non sarà facile il campionato per la Juve quest'anno".