TMW RADIO - Onofri: "Genoa, bene Andreazzoli. Russo ha qualità"

L'ex calciatore e tecnico del Genoa Claudio Onofri ha detto la sua sulla squadra rossoblu a TMW Radio, dai microfoni di Maracanà.

Su Russo

"Ho avuto recensioni positive su di lui. In società e non solo parlavano di un decollo veloce. L'intenzione era quello di tenerlo in Primavera e di giocare. Ora bisogna capire che tipo di trattativa è stata con il Sassuolo. Bisogna tenerlo d'occhio comunque Russo, perché ha doti e qualità da grande portiere".

Su Andreazzoli

"Sono un suo ammiratore, dai tempi di Roma quando era nello staff di Spalletti. Mi aspetto una evoluzione del gioco, che magari attiri la gente di nuovo. Ma serve mettergli a disposizione giocatori validi e adatti al suo gioco. Per ora solo il reparto difensivo c'è un esubero, ma il difetto più importante per ora è il centrocampo. Manca un regista, perché Radovanovic non ha convinto. Poi c'è la permanente indisponibilità di Sturaro e Hiljemark. In attacco come numero ci sono, ma è ancora incompleto, così come l'intera squadra".

Su Pandev

"Lui dietro alle punte? No, non ce lo vedo. Non ha le capacità atletiche. Lo scorso anno fu impiegato da Ballardini lì e onestamente faceva delle cose importanti ma non riusciva a coprire".