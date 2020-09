tmwradio Onofri: "Genoa, Maran ottimo acquisto ma serve dargli fiducia"

A parlare di Genoa a TMW Radio, durante A Tutto Mercato, è stato l'ex calciatore Claudio Onofri. Ecco le sue parole:

Costruzione della rosa del Genoa che stuzzica. Ma c'è anche preoccupazione da parte dei tifosi:

"Una stagione che sarà complicata, perché si deve ancora delineare lo schema tattico. Sembra che il tecnico Maran sia costretto ad annunciare un 3-5-2 provato già nelle ultime due amichevoli, ma usato poco in carriera. Finchè non arrivano gli interpreti ideali, sarà difficile. E tra una settimana si parte. Il Genoa per questo non parte nel migliore dei modi. E' arrivato Zajc, che è un trequartista e non si allinea con il gioco attuale. C'è un po' di casino in casa Genoa".

Cutrone può essere un affare fattibile?

"Al di là delle caratteristiche, Cutrone infatti è un giocatore di prospettiva, così come Sanabria e Favilli, ci vuole un centravanti vero, sicuro. Serve uno che ti dia la certezza che vada spesso in doppia cifra. In quel caso va bene inserire i giovani, per farli crescere in maniera importante. Così sistemeresti un reparto che ha sofferto molto la scorsa stagione".

Si aspettava un nuovo cambio in panchina?

"Stimo Nicola, che ha dato tanto in una situazione così difficile, visto anche il Covid-19. Hanno avuto un buon gioco, vedi nella sfida con l'Atalanta. Il problema non è il cambio, ma serve dare fiducia a chi arriva. Il problema lo scorso anno è stato questo. Dopo Cagliari uscì fuori un polverone nei confronti di Andreazzoli, poi arrivò Thiago Motta e infine l'ennesimo cambio. La scelta di Maran deve essere supportata dalla società. Serve dagli fiducia, nonostante possano esserci dei passi falsi iniziali. Per me Maran è un ottimo acquisto, ha capacità ed esperienza".