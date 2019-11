TMW RADIO - Onofri: "Italia cresciuta. Bravi Juric e Thiago Motta"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, Claudio Onofri ha commentato le notizie sportive di giornata. Questa la sua analisi:

Sull'Italia: "Ammiro Mancini per il suo modo di intraprendere una strada difficile come quella del commissario tecnico. Ha studiato meticolosamente tanti giovani di qualità, è sintomo di una strategia che vuole riportare il calcio italiano ad alti livelli partendo da una base buona, anche se non eccezionale. Questa Nazionale è cambiata anche nel modo di giocare. Mancini si è contornato di gente tecnica, rapida, e gli ha insegnato a fare bene anche la fase di non possesso. Questo percorso mi piace davvero moltissimo".

Sui dualismi: "In attacco valorizzare Immobile e Belotti è molto importante. In passato si sono identificati come buoni giocatori, non dei fuoriclasse. Sono stati rivalutati nei propri club e anche nella Nazionale. In porta abbiamo mantenuto alto il livello anche dopo Buffon. Donnarumma è un ragazzo del '99 con 150 partite in Serie A nel Milan: sono numeri che il ragazzo si è meritato sul campo. Il futuro è suo, ma occhio a Meret, che è un grande talento".



Su Thiago Motta: "Diventerà un grande allenatore: è un ragazzo intelligentissimo, con grandi valori. Ha dimostrato di saper rimediare anche ai suoi stessi errori".



Su Juric: "Mai avuto dubbi su di lui. Tutti facciamo errori, dopo Crotone non ha offerto dal punto di vista tattico e comportamentale quanto sa fare. Ivan ha tantissime doti, ha ripreso i dettami del calcio di Gasperini mettendoci molto del suo. Nonostante la rosa non scintillante, questo Verona sta superando le aspettative".