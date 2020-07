tmwradio Onofri: "Napoli, gran colpo Osimhen. E' più completo di Milik"

L'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri ha commentato il momento del Genoa e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Osimhen-Napoli, ormai è fatta:

"L'ho visto tante volte, è un acquisto eccezionale. E' più completo di Milik, può giocare in più ruoli, anche come seconda punta o esterno. Ha forza fisica poi, quindi è un giocatore completo. Per me è un colpo importante e alza il livello della sua rosa. Con Osimhen può fare qualcosa d'importante".

Stasera partita delicata tra Torino e Genoa:

"Una vittoria del Torino aumenterebbe le chance di salvezza. E' una partita che vale molto per entrambe. In caso di sconfitta, potrebbe essere pesante per entrambe. Longo? Ha il cuore granata e potrebbe diventare un ottimo allenatore. Il Torino non ha una squadra che deve lottare per non retrocedere, ma con Mazzarri a inizio stagione i segnali negativi c'erano stati. Visto il ko del Lecce ieri, che faranno? Si accontenteranno per prendersi un punto a testa?".

Un parere su Sarri:

"Non si sono avverate le prospettive per cui era stato preso. Ad oggi non si è vista la sua mano sulla squadra. Non è vero che non si può fare il proprio gioco alla Juve. La colpa può essere di tanti, di Sarri e dei giocatori che non lo seguono".

Se vince stasera, l'Inter può riaprire il discorso Scudetto?

"Il campionato è praticamente chiuso ma l'Inter può arrivare seconda e ridare senso a un campionato controverso".