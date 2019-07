Nicolò Barella è un nuovo calciatore dell'Inter. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma tutto è stato definito per il passaggio dal Cagliari all'Inter del centrocampista classe '97 costato 45 milioni di euro più bonus.

E' fatta anche per Matthijs de Ligt: l'Ajax ha accettato l'ultima offerta della Juventus da 70 milioni di euro e il calciatore non partirà in Austria coi lancieri per volare a Torino nelle prossime ore.

Cosa pensate di questi due acquisti? Diteci la vostra al 3318200213. In studio Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris, in collegamento Fabrizio Biasin.

Clicca qui e ascolta in DIRETTA Stadio Aperto.