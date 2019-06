La Juventus è molto vicina ad Adrien Rabiot. Dopo Ramsey, il club bianconero è pronto a mettere sotto contratto un altro calciatore in scadenza di contratto, in questo caso col Paris Saint-Germain. Sarebbe l'ultimo di una lunga serie perché il club bianconero, da quando è iniziata la gestione Andrea Agnelli , ha messo sotto contratto ben 18 calciatori senza pagare il cartellino.

