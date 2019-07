Ennesima provocazione di Wanda Nara. Questa mattina, tramite il suo profilo 'Instagram', la moglie-agente di Mauro Icardi ha rivendicato i successi lavorativi ottenuti in questi anni aggiungendo così un nuovo capitolo al muro contro muro con la società. Nel frattempo, proseguono sottotraccia i contatti con la Juventus, che prima deve però risolvere le uscite di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. In entrata, l'Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

