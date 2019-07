TMW RADIO - Ora Stadio Aperto sulla Juve: Buffon in, Higuain out

Nella giornata di domani, la Juventus riaccoglierà Gianluigi Buffon. Fissate per il 4 luglio le visite mediche del portiere classe '78 che torna a Torino dopo un anno a Parigi. In casa bianconera sono giorni di porte girevoli: a questo punto andrà via Mattia Perin, ma l'uscita più importante è quella che riguarda Gonzalo Higuain, appena rientrato dal prestito al Chelsea.

