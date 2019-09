TMW RADIO - Ora 'Maracanà': apertura con la coppia Nela-D'Amico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna il pomeriggio di 'Maracanà' in diretta su TMW Radio. Dalle 13 alle 17, Marco Piccari vi racconterà le ultime vicende legate all'attualità calcistica, commentandole coi tanti prestigiosi ospiti che si alterneranno. Spazio al commento dopo le gare di ieri valide per la quinta giornata della Serie A con Vincenzo D'Amico in coppia con Sebino Nela. Alle 14 spazio all'analisi tattica con Gianni Di Marzio e Gigi Cagni. Si chiude poi con i direttori. Alle 15 è la volta di Xavier Jacobelli. Alle 16.30 ultimo giro di commenti con Mario Sconcerti.