La Juventus tratta De Ligt, ma l'Inter non sta a guardare. In attesa dell'ufficialità di Diego Godin, l'Inter in questi giorni conta di definire gli accordi con Sassuolo e Cagliari per Stefano Sensi e Nicolò Barella. Proprio per quest'ultimo da registrare novità importanti direttamente dalla sede nerazzurra.

