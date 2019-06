TMW RADIO - Ora Stadio Aperto sull'asse Inter-Pastorello: tre nomi sul piatto

E' l'asse Inter-Federico Pastorello al centro del terzo blocco di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio dal lunedì al venerdì dalle 17.00.

Sia ieri che oggi il noto procuratore ha trascorso diverse ore in sede per fare il punto su Lukaku, Lazaro e Vergani, che potrebbe rientrare nell'affare Dzeko.

Fateci le vostre domande al 3318200213. In studio Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini. In collegamento Tancredi Palmeri.