TMW RADIO - Orlando: "Derby ribaltato da Conte"

Alessandro Orlando, ex difensore, ai microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione "Stadio Aperto", parla del derby delle Madonnina, di Juventus e delle stagioni di Udinese e Fiorentina.

Che derby di Milano hai visto?

“Per poco meno di un’ora il Milan ha fornito una prestazione superba, sono riusciti a tenere sotto l’Inter. Poi la partita l’ha ribaltata Conte impostando la gara saltando il centrocampo. La squadra di Pioli poi è entrata in difficoltà non riuscendo più a recuperare palla a centrocampo”.

C’è molto differenza tra Inter e Milan?



“L’Inter è più forte dal punto di vista della fisicità ma non penso ci sia tantissima differenza di valori tecnici tra le due squadre. Si parla di Ibrahimovic come unico faro nel Milan, ma vorrei vedere se all’Inter togliessero Lukaku, penso che anche loro andrebbero un po' in difficoltà”.

La Juventus è adatta allo stile di Maurizio Sarri?

“La Juve la vedo come sempre, la differenza è che sono cresciute molto le avversarie. Sarri sta vincendo le partite che deve vincere, però deve guardarsi bene le spalle da Inter e Lazio. È ancora lunga e sarà importante la tenuta psicofisica delle squadre e la Juventus è sicuramente la squadra più abituata a questa posizione di classifica”.

Sulla stagione di Udinese e Fiorentina:

“A Udine si sta iniziando a vedere del bel calcio, anche con l’Inter ha fatto una buona partita anche perdendo. La classifica rappresenta la realtà del valore della squadra. La Fiorentina invece è una delle delusioni del campionato, sicuramente potevano fare molto di più”.