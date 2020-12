tmw radio Orlando: "Milan sfortunato ma è squadra. Inter, da Conte ci si aspetta tanto"

vedi letture

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Che Milan ha visto ieri?

"Ho visto un Milan sfortunato, gli si è messa subito male con l'infortunio di Gabbia e il gol, poi tanti pali. Ha sofferto contro una squadra chiusa e si è fatta sentire l'assenza di Ibra. Le palle gol comunque le ha avute ed è stato sfortunato. Non è la squadra più forte ma è squadra. Certo è che ha la coperta corta".

Inter, Eriksen destinato a partire?

"E' giusto che vada via, non è scattato il feeling. E' uno di qualità ma in questa Inter fa fatica. Poi Conte ha chiesto di sfoltire la rosa e lui è uno dei possibili partenti. Adoro Conte, ma di errori ne sta facendo. Come contro lo Shakhtar, dove doveva inserire prima il danese e provarci. Cambiare lo schema? Ogni allenatore deve avere il piano B. L'Inter è super ma è troppo scontata in alcuni momenti".

Inter, giuste le critiche a Conte?

"Proprio perché c'è grande ammirazione nei confronti di Conte, giustamente si pretende di più. Ha i giocatori che ha voluto e proprio perché è considerato bravo, deve trovare una soluzione. Che l'Inter sia una piazza difficile lo si sa. Conte è stato preso per vincere, ma quando gli si dice che sta sbagliando qualcosa lo deve accettare".