Orsi: "Roma, punto prezioso in uno scontro diretto. Maresca? Andava aiutato"

Il commentatore televisivo, ex portiere ed allenatore, Fernando Orsi, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà Show.

Mi dai un giudizio sulla prestazione di Pellegrini?

"Nel primo tempo poco incisivo, giocando in linea con Villar non ha espresso tutto il suo potenziale. Nella ripresa ha avuto la possibilità di avanzare il suo raggio di azione, prima di farsi male. Quando può esprimere le qualità giocando più libero e senza assilli di marcatura, la Roma ne trova giovamento".

La Roma è rimasta sempre sul pezzo anche in dieci.

"La Roma ha giocato meglio in dieci e nel secondo tempo, forse perché si è compattata di più. Nel primo tempo non ho visto la vera Roma, Fonseca ha pensato di fare la partita aspettando il Sassuolo e ripartendo. Una Roma attendista, prima della ripresa in cui pensavo avesse lo stesso atteggiamento invece è stata molto propositiva. Nell'intervallo si sarà arrabbiato Fonseca, non si poteva dare ancora troppo campo al Sassuolo. È andata meglio nel secondo tempo, con delle decisioni arbitrali che mi hanno convinto poco, tipo il fallo di Obiang su Pellegrini oppure il fallo di mano sul cross di Spinazzola. Mi sembra che la Roma questo 0-0 se lo sia guadagnato e poteva portare a casa qualcosa in più".

Manca il salto di qualità a questa Roma?

"I campionati diventano importanti quando vinci con le squadre minori, poi gli scontri diretti te li gestisci. Un campionato anomalo dove devi andare a fare risultato con le piccole, anche se perdi qualche scontro diretto ci può stare. Oggi la Roma ha portato grande rispetto nel Sassuolo, sapeva che andandoli ad attaccare, superato il primo pressing poteva farti male. Mancavano Veretout, Mancini, Smalling, nella globalità della partita Fonseca ha pensato di giocarsela in questo modo. È un buon 0-0".

Che ne pensi dell'arbitraggio di Maresca?

"Non è stato aiutato dal Var. Pensava avesse colpito il fianco del giocatore. L'entrata di Obiang l'ha reputata non da espulsione, ma il Var dal replay deve avvertirlo che forse s'è sbagliato. Credo siano responsabilità del Var".

Quali sono i reali obiettivi della Lazio?

"L'obiettivo è entrare nei primi quattro posti del campionato. La Lazio deve confermare di restare stabilmente nelle prime quattro, oltre al sogno degli ottavi di finale. Questo è un campionato anomalo, non esiste caso o trasferta, ci sono davvero tante squadre tra sorprese e delusioni. Quest'anno arrivare tra le prime quattro è molto complicato, ma quello per la Lazio deve essere l'obiettivo".