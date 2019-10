TMW RADIO - Oshadogan: "FIGC, passi avanti nella lotta al razzismo"

L'ex calciatore Joseph Dayo Oshadogan ospite di TMW Radio:

Nel 2019 nel calcio ancora c'è il problema del razzismo...

"È triste la situazione, per qualsiasi luogo nel 2019. Che sia in Bulgaria o in Italia, è un problema che riguarda tutti. Mi ha fatto piacere sentire Gravina parlare in maniera molto chiara e precisa per cercare di debellare questa cosa dagli stadi. Mi ha dato positività vedere il nostro presidente della FIGC esporsi così. Rispetto ad anni fa, questo è un passo avanti: meglio tardi che mai. La federazione si è sentita responsabilizzata e sta lavorando in collaborazione con i club".

Quando vedi o senti episodi di razzismo cosa ne pensi?

"Uno pensa a quanta ingoranza ancora ci sia. Lo stadio deve essere un luogo di ritrovo, un punto di festa anche per le famiglie. Dimostrazioni del genere sono poco edificanti sia per chi le compie che per chi assiste a questo tipo di messaggio".

Sei stato convocato con l'Under 21 azzurra, anche se in molti hanno criticato Maldini...

"Per me è stata una bellissima storia, l'ho vissuta da italiano in modo molto tranquillo. Come anche tutti i miei compagni all'epoca, con un grande allenatore come Cesare Maldni, che prima di tutto era una grande persona. Mi aveva convocato per un sistema meritocratico. Il giorno dopo però i giornali hanno montato un caso e scrissero di tutto. Ricordo titoli in cui la parola 'negro' era una costante e ancora adesso ho conservato degli articoli".