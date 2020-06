tmwradio Padovan: "Gattuso ha rimediato ai danni di Ancelotti. Mertens ieri imbarazzante"

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Quella di ieri sera è la vittoria di Gattuso?

"Gattuso batte la Juve ai rigori ma nei 90' ha fatto di più soprattuto nel secondo tempo, perchè nel primo ha fatto contenimento. Nel secondo è andato meglio della Juve, con maggiore velocità, più uomini in attacco, è stato lineare e brillante. I meriti di Gattuso sono quelli di aver fatto meglio di Ancelotti, ha ridato consapevolezze ai giocatori. È un calcio di attesa e di chiusura ma è un calcio maturo, con un sistema di gioco riconoscibile e porta molto gli esterni ad attaccare. Ha attaccanti bravi che sa alternare sapientemente. Vince una Coppa italia col peggior Mertens, ieri è stato peggiore di Cristiano Ronaldo".

Gattuso in tre mesi ha vinto più di Sarri e Ancelotti...

"Ancelotti ha fatto dei danni clamorosi, ma solo perchè si chiama Carlo Ancelotti non lo dice nessuno. Gattuso non eredita il Napoli di Sarri, ma quello di Ancelotti. Sarri era andato a vincere l'Europa League, non la Coppa Italia. Sarri ha vinto anche trofei importanti, come la seconda coppa continentale. Se si paragona il gioco di Sarri a quello di Gattuso si è ingiusti. Anche se ieri il Napoli ha giocato meglio.

Quante possibilità col Barcellona?

"Non credo sia impossibile visto il risultato dell'andata. Il Napoli un gol secondo me lo fa, il Barcellona è vulnerabile contro certi giocatori. Ieri ho visto un Mertens imbarazzante, questo è stato un errore di Gattuso. Do una percentuale di almeno il 40% al Napoli di possibilità di passaggio del turno. Anche perchè non è detto che si giochi in Spagna e sicuramente a porte chiuse".