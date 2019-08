© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex direttore di Tuttosport, Giancarlo Padovan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà': "Tutte le squadre che hanno cambiato guida tecnica dovranno avere una certa pazienza e in molte lo hanno fatto. Alcuni hanno messo degli allenatori didattici in panchina che devono trasmettere il loro sapere. I nuovi al Milan, ad esempio, non sanno niente del calcio di Giampaolo. Bisogna inserirsi in un contesto di squadra che è il gioco, perciò serve pazienza. Il Milan è effettivamente un po' in ritardo, anche sul calciomercato. Ma con Giampaolo bisogna avere calma, così come le altre squadre che hanno scelto allenatori che vogliono insegnare il proprio calcio".