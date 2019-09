L'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin, durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua sulla Champions che è pronta a partire.

Sull'esordio dell'Inter

"E' una partita delicata, lo Slavia Praga ha già fatto diverse partite in stagione quindi è una squadra rodata. Non esistono squadre cuscinetto in Champions. L'Inter se vuole passare deve fare sei punti nelle due sfide, è obbligata a vincere. E ci sarà un po' di pressione. Sanchez ha dimostrato che ha ancora difficoltà sul ritmo gara. Politano? Non ha fatto male ma ha giocato con un modulo diverso. Stasera la vedo più con un 3-5-2".

Su Conte

"Conte deve fare un percorso in cui porta la sua squadra più avanti possibile. Dovrà fare un percorso personale di crescita. Per il momento non ha una squadra attrezzata di arrivare in fondo a questa competizione. Vincere non è mai facile, ma lui lo ha fatto. Ora dovrà farlo anche qui".