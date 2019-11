TMW RADIO - Paganin: "Inter, la sfida col Dortmund è decisiva"

L'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, del turno di Champions League.

Sull'Inter

"E' una partita difficile, perché il Dortmund dà grande intensità. Negli anni ha dimostrato di mettere in difficoltà anche le grandi. Rientrano giocatori importanti, ha un gioco molto offensivo, soprattutto sugli esterni. L'Inter deve giocare una partita attenta e di grande intensità. Nella partita di andata lo ha fatto vedere e deve rifarlo. Si decide il destino nel girone stasera. Rischiare Sensi? No, almeno dal primo minuto, altrimenti sarebbe un cambio obbligato, visto che non ha i 90 minuti nelle gambe. Potrebbe essere utile in corsa".

Su Ancelotti

"La preoccupazione non c'è, ma credo ci sia la paura che ti fa stare all'erta e ti fa preparare bene la gara. Un giorno in più di ritiro cambia poco, non credo sia punitivo, perché si può riprendere in campionato e non vedo problemi grossi di gioco. Incontra una squadra importante, Ancelotti è conscio che la partita con il Salisburgo è importante, soprattutto mentalmente. Non credo comunque che Ancelotti sia entrato in polemica con il presidente per il ritiro. Chi mettere in attacco stasera? Insigne si adatta anche da trequartista, Lozano a sinistra è sacrificato nella fase offensiva. Forse la coppia migliore è Milik-Mertens, con Insigne a sinistra".

Sul caso razzismo

"Settore dello stadio di Verona chiuso per un turno? Con la tecnologia che c'è oggi, avrebbero potuto trovarli singolarmente. Io sarei per lasciarli a casa e non farli andare più allo stadio. Certe persone vanno educate ma allontanate dagli stadi. Cori discriminatori? Dando le multe alle società, si lasciano le società stesse sotto scacco di questi individui. Si deve intervenire direttamente sulle persone".