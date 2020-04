tmwradio Paganin: "Juve, Bentancur è cresciuto. Pjanic potrebbe andare via"

vedi letture

L'ex calciatore e opinionista tv Massimo Paganin ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, nel corso di Maracanà.

Si ripartirà?

"E' fondamentale avere una visione d'insieme e uno spirito comune, quello di fare il bene del calcio e non del singolo club. Serve uniformità e che tutti si allineino alla decisione che sarà presa. L'economia del calcio è importante per il Paese. E' importante ripartire ma nel rispetto delle regole. Lo sport ha una funzione anche sociale, il calcio poi è un indotto importante. Vanno fatte considerazioni generali".

Pjanic mezzala con Bentancur davanti alla difesa: idea fattibile?

"In quel ruolo Pjanic fa fatica. Ha ottime qualità di costruzione di gioco e sa innescare i giocatori in attacco, ma ci sono mezzali migliori di lui nella Juventus. Bentancur può dare più fisicità lì, anche in fase d'interdizione. Forse Pjanic quest'anno non si è espresso al meglio, ma stanno facendo delle considerazioni. Forse potrebbe essere ceduto per far posto a Bentancur che sta crescendo molto".

La Uefa chiede un piano campionati entro il 27 maggio. Sarà rispettato?

"Se sono rispettati tutti i parametri, per fine luglio il campionato può finire. Sarà tutto accelerato, quindi ci sarà da fare una preparazione adeguata e l'ambiente potrebbe incidere su questo, parlo soprattutto in termini di infortuni. Succederebbe perché è una situazione anomala, mai accaduta. Riprendere con un ritmo intenso, potrebbe creare problematiche e può portare a ripensare gli allenamenti".