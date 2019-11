TMW RADIO - Paganin: "Juve cinica anche in Champions. Inter, devi vincere"

L'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin è intervenuto per parlare delle italiane in Champions in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sulla Juve

"Tanto cinica in campionato quanto in Champions. Ora riesce a gestire tutti i momenti della partita, non è banale. Quando raggiungi una certa maturità, riesci a gestirle bene. E' cresciuta anche nei singoli, vedi De Ligt, De Sciglio, poi davanti Dybala ha giocato una partita più che ottima. Sta trovando una collocazione importante. La Juve sta crescendo, lo sta facendo vedere anche in campionato".

Sull'Inter

"Mi aspetto un'Inter diversa, dalla prima sfida allo Slavia è maturata. In Champions non ha tutti i punti che avrebbe meritato. Ha giocato partite di livello per larghi tratti. Manca ancora un pezzo, ma fa parte del percorso di crescita internazionale. Stasera può vincere la gara, anche se incontro una squadra che in casa è in grado di mettere in difficoltà".

Sul Napoli

"La questione multe è stata già metabolizzata, credo. Non è facile, dal punto di vista emotivo. C'è rabbia e frustrazione, che può minare la concentrazione .Credo che Adl avesse calcolato il rischio. Il Napoli, anche se perdesse, non rischia e può giocarsi il passaggio del turno in casa. Anche se lì può esser rischioso a livello emotivo. Ora sta ad Adl sistemare la situazione e creare un ambiente sereno. Andrà gestita nel miglior modo possibile e nel modo più veloce".