tmwradio Paganin: "Lautaro sarebbe ottimo per l'Inter. Juve, punterei ancora su Bernardeschi"

vedi letture

Massimo Paganin, ex calciatore, ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Caos contratti. Cosa ne pensa?

"E' una situazione che crea più confusione, invece che dare certezze. Si sta creando tanta confusione. Posso solo immaginare cosa sta accadendo tra gli addetti ai lavori. Credo si debbano trovare al più presto delle linee guida chiare e semplici da seguire".

Non è il momento ora di rimanere su posizione rigide, giusto?

"La parola d'ordine ora è flessibilità. E' un qualcosa senza precedenti, dovremo capire quale sarà il modo per risolvere la questione. Siamo stati i primi a chiudere e bloccare il campionato, ci saranno tempistiche diverse anche sulle riaperture, ma ad un certo punto bisognerà riallinearsi. Fifa e Uefa dovrà adattarsi nel minor tempo possibile.

Scambio Lautaro-Griezmann fattibile?

"Guardando al curriculum, Griezmann è un calciatore di livello assoluto, che forse meritava il Pallone D'oro quando la Francia ha vinto il Mondiale. Fa la differenza, al Barcellona non si sta trovando benissimo, ma capita in un'annata. Lautaro? Nessuno credeva nella sua esplosione quest'anno. L'Inter non si aspettava potesse avere fin da subito questo impatto e neanche l'intesa con Lukaku. Sarà difficile, ma nel calcio non si può dire mai. Griezmann darebbe spessore allo spogliatoio, sarebbe un valore aggiunto. Eventualmente, sarebbe l'opportunità di aggiungere qualcosa ancor di più ad un'ottima rosa. Griezmann si adatterebbe bene alla posizione che ora ha Lautaro".

Come si spiega l'involuzione di Bernardeschi?

"Non ha trovato una collocazione specifica. Quando cominci a ruotare, senza trovare equilibrio, perdi identità. Lui non ha trovato ancora la conferma sul campo delle sue qualità ed è andato in confusione. Da lui ci si aspettava molto in prospettiva. A volte succede un periodo di involuzione, dovrà lavorare su questo ma ci vuole tempo e pazienza per ottenere risultati. Può crescere ma serve continuità".