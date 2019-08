TMW RADIO - Paganin: "Napoli più fluido della Juve, Derby: Roma rischia"

Massimo Paganin, ex calciatore, ha detto la sua a Maracanà, su TMW Radio, partendo dalle ultime vicende arbitrali: "Le nuove regole per me sono tutte da rivedere, creano ancora più confusione. Non capisco come in Cagliari-Brescia abbiano dato il calcio di rigore, che invece non è stato concesso in Udinese-Milan. Sul piano della fluidità del gioco il Napoli è più avanti della Juventus. Ma andare a giocare allo Stadium è sempre complicato. Siamo alla seconda giornata, qualsiasi risultato non precluderebbe niente a nessuno. Lazio-Roma? La Lazio viene sempre sottovalutata, ma Inzaghi ha ottimi giocatori. Credo che la Roma rischi parecchio: se non dovesse vincere sarebbe un colpo mentale pesante dopo il pareggio col Genoa".