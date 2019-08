TMW RADIO - Paganin: "Per l'Inter meglio Milinkovic che Dybala"

Massimo Paganin, ex calciatore, ha detto la sua a Maracanà, su TMW Radio, sulle ultime vicende in casa Inter, in particolare quelle di mercato.

Sull'Inter

"Gestita bene la vicenda Lukaku, nonostante le voci dei media. La volontà c'era da subito da parte del giocatore, che ha mantenuto la parola data. Mi sembra un uomo di spessore. Ora vedremo quanto velocemente si inserirà nel nostro mercato. Ora si volta pagina, con un giocatore che ha numeri importanti. L'Inter si sta muovendo al meglio, ha preso un tassello per ogni reparto. Si sta muovendo bene, per mettere tutti i tasselli al posto giusto. Manca ancora qualcosina, come la seconda punta. Scambio Icardi-Dybala? Sarebbe la soluzione ideale per Inter e Juve. Dybala sarebbe perfetto per lo schema dei nerazzurri. Ma dallo scambio ne trarrebbero vantaggio entrambi".

Su Milinkovic-Savic

"Serve più lui che Dybala, a dire il vero. Certo è che se prendesse entrambi, sarebbe subito da scudetto. Sarebbe meglio come affare, perché nell'altro caso daresti Icardi, che rimane un giocatore importante, alla Juventus".

Sul mercato nerazzurro

"Politano fa fatica nello schema di Conte. Sarebbe meglio trovargli un'altra collocazione. Esuberi? Se non ci sono, si creerebbero situazioni difficili da gestire. Serve colmare il gap con Juve e Napoli. E sta facendo colpi giusti, mirati. Sta lavorando molto bene, così come le altre. Finalmente cominciamo ad attrarre come campionato dei campioni".