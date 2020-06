tmwradio Paganin: "Sarri può vincere la Champions, Juve in linea con le aspettative"

Massimo Paganin, ex calciatore, ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, i temi di giornata.

C'è davvero un allenatore in particolare capace di far vincere la Champions?

"Non è facile vincere la Champions, è per poche grandi a livello europeo. Sono poche quelle che a inizio stagione possono vincerla. Kloop ha fatto un lavoro eccezionale a Liverpool dopo tanti anni che l'avevano inseguita. Quella squadra l'ha plasmata lui. Guardiola al City non c'è ancora riuscito nonostante i tanti soldi spesi, alla pari anche del Psg. Le squadre sono sempre quelle, le inglesi, le due spagnole. Per quanto tu possa prendere un grande allenatore non è semplice. Sarri sta facendo bene in campionato, gli sono scappate due finali, si è dovuto adattare ai giocatori che ha trovato. Al Chelsea si era adattato anche bene piuttosto che imporre il suo gioco e ha centrato l'Europa League. Ma credo che quest'anno può arrivarci vicina alla Champions".

Questo momento di flessione della Juventus favorirà Lazio e Inter?

"È un momento anomalo, uno stop di cento giorni e poi ripartenza. Juve e Inter le vedo avvantaggiate perché già rodate tra Coppa Italia e gara di recupero. Possono aggiustare alcune cose. La Lazio riparte con una gara complicata come quella con l'Atalanta e sarà da valutare al momento della ripresa. È un momento particolare, faranno la differenza i preparatori atletici che dovranno lavorare con giudizio. Come se fosse un campionato del mondo, dove i giocatori non devono sovraccaricare i giocatori, perché se sbagli la preparazione perdi l'atleta fino a fine campionato. Ci saranno degli alti e bassi, con tempi di recupero ridotti e a temperature alte. Sono curioso di vedere la reazione dei calciatori".

Sarri è da Juve?

"Un allenatore che è primo in classifica, è arrivato in finale di Coppa Italia e in corsa per la Champions. È in linea con le aspettative, dobbiamo attendere la fine della stagione, la differenza la fanno le vittorie. Abbiamo detto di Allegri e del suo calcio che non piaceva, anche se poi ha vinto. La differenza sta tutta lì".