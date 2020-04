tmwradio Pagliuca: "Gazzoni un signore. Mi riportò nella mia Bologna"

A ricordare a TMW Radio, durante Maracanà, la figura di Giuseppe Gazzoni Frascara, ex presidente del Bologna, scomparso oggi, è stato anche un ex calciatore rossoblù come Gianluca Pagliuca: "E' stato il presidente che mi ha portato a giocare nella mia città, era un signore, una persona che non faceva mai polemica. Era discreto, mai polemico con i tecnici. Ho un bel ricordo di lui e abbraccio la sua famiglia".