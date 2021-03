tmw radio Palmeri: "Preferisco l'intelligenza di Caputo all'estro di Bernardeschi per gli Europei"

Tancredi Palmeri è intervenuto a TMW Radio durante l'Editoriale per parlare della Nazionale e del valzer delle panchine. Queste le sue parole:

“Chiesa dava già il meglio in Nazionale prima di arrivare alla Juventus, aveva bisogno di un ambiente e una squadra al suo livello”.

Sui 23 che andranno all’Europeo

“Preferisco portarmi uno con l’intelligenza e la continuità di Caputo piuttosto che l’estro di Bernardeschi. In questo poi Mancini è un maestro e la dimostrazione più chiara l'ha data con Zaniolo convocandolo quando solo i genitori lo conoscevano”.

Fonseca merita la conferma?

“Io non capisco come si possa criticare Fonseca e comprendo lo sfogo del tecnico dopo il Napoli. Le partite veramente sbagliate sono quelle con la Lazio, con il Milan e le due con Gattuso. Alla fine la rosa è da quarto-quinto posto e in Europa League è arrivato solo lui ai quarti. Non capisco perché a Roma e Napoli si debbano autosgretolare in quel modo, ma è anche il motivo per cui queste due piazze poi non crescono mai”.