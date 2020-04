tmwradio Paramatti: "Gazzoni presidente d'altri tempi, riportò in alto il Bologna"

vedi letture

Per ricordare l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Michele Paramatti.

Un ricordo del presidente:

"Una persona d'altri tempi, aveva delle qualità umane che andavano al di là della sua figura. E' il mio presidente, con lui ho vissuto i sei anni più importanti della mia carriera. Sono stato fortunato a contribuire alla sua creatura e a portare grandi risultati. Rispettava i ruoli, era presente con discrezione, una persona che fa male perdere".

C'è un aneddoto particolare?

"Ha preso il Bologna dal fallimento e lo riportò in alto investendo molto. Ci avvicinammo al tetto d'Europa, lo sfiorammo quel sogno. Nel 2000 Agnelli lo contattò per me e non per altri big, me lo ha sempre ricordato con orgoglio Gazzoni. Speriamo di poterlo ricordare con i tifosi e la città, appena sarà possibile, perché se lo merita".