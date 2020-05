tmwradio Parisi: "Problema contratti al 30/6 non esiste. Mercato? Per me basta un mese"

Il noto procuratore sportivo Fabio Parisi, esperto di calcio francese tra le altre, si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle web frequenze di TMW Radio. Il punto di partenza del suo ragionamento è proprio nella connessione tra lo stop in Ligue 1 e il resto d'Europa: "C'è una volontà importante delle varie leghe di finire i campionati, anche perché la UEFA ha concesso condizioni abbastanza strette. Come ho detto in tempi non sospetti ci vuole qualcuno che prenda la responsabilità delle decisioni, ma in Italia non c'è. Ci sono tanti protagonisti che generano tanta confusione".

Come si farà con le scadenze contrattuali al 30 giugno?

"Alla fine secondo me il problema non sussiste, perché se è nell'interesse di tutti, si risolve".

E il mercato?

"Credo che i contratti non si potranno depositare fino alla fine dei campionati, punto. Quanto durerà dipenderà dal momento in cui quelli finiranno, secondo me anche un mese solo può bastare. Magari puoi pensare a spostare in avanti quella invernale, ma si vedrà".

Che dire sulle valutazioni dei calciatori?

"Sarà il mercato a dare le regole. Secondo me diventeranno fondamentali gli svincolati e gli scambi tra società. Chiaro che chi ha i giocatori bravi se li vuol tenere, e chi li vuole deve pagarli per il loro valore reale. Sulla media magari potrà esserci una contrazione".

Timo Werner è da big di Serie A?

"Giocatore forte, interessa anche a tante squadre europee, come Liverpool e Bayern. Ci hanno messo gli occhi Inter e Juventus, di attaccanti forti non ce ne sono così tanti ed è tra i papabili. Non sarà facile andarlo a prendere".

Chi è meglio oggi tra lui e Haaland?

"Sono giocatori diversi, sarebbe come chiedere chi è meglio tra Messi e Ronaldo".

Come trascorre questo periodo?

"Lavorando da casa, a Miami la situazione è stata gestita come nel resto degli USA: nessun obbligo di stare in casa, solo un consiglio, ma qui c'è tanto senso di responsabilità".

Come si fa mercato al telefono?

"Si è sempre fatto...".

Il mercato estivo come sarà?

"Magari al posto degli alberghi si proverà a tenere la distanza sociale tramite video-chiamate oppure incontri in grandi stanze accoglienti".