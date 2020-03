tmwradio Pasculli: "Messico '86, che gol Maradona. L'Argentina aveva fame"

L'ex calciatore e tecnico Pedro Pablo Pasculli ha parlato del momento a TMW Radio, durante Maracanà, il leggendario secondo gol di Diego Maradona all'Inghilterra il 22 giugno 1986.

Che emozione quella rete:

"E' bello risentirlo e vederlo ogni volta. Un gol straordinario, fare 60 metri con la palla al piede era difficile. Devi conbinare la parte atletica con quella mentale. Doveva pensare in frazioni di secondo. Quando vedemmo partire Diego, che puntava la porta, sapevamo che voleva andare in gol. E' stato il gol più bello di tutta la storia dei Mondiali. Diego poi atleticamente stava benissimo in quel momento".

Cosa ha cambiato quel gol nella storia del calcio?

"Quel gol fu importante, contro una squadra molto forte. Sapevamo che era difficile l'intero Mondiale. Per noi fu importante quella edizione, il tecnico ebbe la forza di creare quel gruppo. I giornalisti ci davano per spacciati, ci dicevano che uscivamo al primo turno. Non avremmo mai vinto quel Mondiale senza Maradona. Ma in generale avevamo tutti grande fame. Andammo contro tutti, contro la Federazione contro gli argentini che non credevano in noi. Il ct formò una squadra intorno a Maradona".